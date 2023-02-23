Ville Tikkanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ville Tikkanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ville Tikkanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ville Tikkanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ville Tikkanen 8 Ağustos 1999 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ville Tikkanen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ville Tikkanen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 13 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Ville Tikkanen'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ville Tikkanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ville Tikkanen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ville Tikkanen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ville Tikkanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2017 yılında SJK Seinäjoki

Ville Tikkanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ville Tikkanen şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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