Villiam Dahlstrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Villiam Dahlstrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Villiam Dahlstrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Villiam Dahlstrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Villiam Dahlstrom 30 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Villiam Dahlstrom Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Villiam Dahlstrom, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Villiam Dahlstrom'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Villiam Dahlstrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Villiam Dahlstrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Villiam Dahlstrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Villiam Dahlstrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Gute

1 Ocak 2020 yılında Degerfors

8 Ocak 2022 yılında Halmstads BK

Villiam Dahlstrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Villiam Dahlstrom şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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