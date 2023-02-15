Vilmer Ronnberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilmer Ronnberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilmer Ronnberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilmer Ronnberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilmer Ronnberg 28 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilmer Ronnberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS yapmaktadır. Vilmer Ronnberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vilmer Ronnberg'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Vilmer Ronnberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vilmer Ronnberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vilmer Ronnberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilmer Ronnberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında Hammarby IF U17

1 Ocak 2020 yılında Hammarby U19

1 Ocak 2022 yılında Hammarby TFF

8 Ocak 2023 yılında Varbergs BoIS

Vilmer Ronnberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilmer Ronnberg şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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