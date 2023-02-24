Vilmos Borsos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilmos Borsos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilmos Borsos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilmos Borsos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilmos Borsos 21 Eylül 2000 tarihinde Szigetszentmiklós şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilmos Borsos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Vilmos Borsos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vilmos Borsos'nin Dorogi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vilmos Borsos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilmos Borsos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vilmos Borsos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilmos Borsos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2015 yılında SZTK U19

14 Şubat 2017 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2017 yılında Videoton II

3 Ağustos 2018 yılında Paksi FC

1 Şubat 2019 yılında Budaörs

30 Haziran 2019 yılında Paksi FC

9 Temmuz 2019 yılında Dorog

30 Haziran 2020 yılında Paksi FC

25 Ocak 2021 yılında Dorog

30 Haziran 2021 yılında Paksi FC

5 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2022 yılında Paksi FC

1 Temmuz 2022 yılında Dorog

30 Haziran 2023 yılında Paksi FC

Vilmos Borsos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilmos Borsos şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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