Vilson Lila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilson Lila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilson Lila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilson Lila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilson Lila 6 Ekim 1989 tarihinde Bulqizë şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilson Lila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vilson Lila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vilson Lila'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vilson Lila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilson Lila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vilson Lila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilson Lila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında KS Kastrioti

1 Temmuz 2010 yılında KF Adriatiku

1 Temmuz 2011 yılında FK Kukësi

30 Ağustos 2013 yılında KF Tërbuni

4 Şubat 2016 yılında KS Kastrioti

1 Ocak 2019 yılında SC Gjilani

17 Temmuz 2019 yılında KF Liria

7 Eylül 2020 yılında FC A&N

3 Eylül 2021 yılında KF Tërbuni

23 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

Vilson Lila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilson Lila şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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