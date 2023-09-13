Vinç kamyoneti ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Aksaray'da vinç kamyoneti ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 50. Cadde üzeri Galericiler Sitesi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, galericiler sitesinden merkez istikametine seyreden B.M. (25) idaresindeki 38 BR 0722 plakalı vinç kamyoneti karşı şeritten gelen Ö.B.Ç. (19) yönetimindeki 38 FU 522 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada kamyonet ve otomobil hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Ö.B.Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)