Vince Nyiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vince Nyiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vince Nyiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vince Nyiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vince Nyiri 27 Haziran 2001 tarihinde Keszthely şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Nyíri Vince Tóbiás şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vince Nyiri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vince Nyiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vince Nyiri'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vince Nyiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vince Nyiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vince Nyiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vince Nyiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2018 yılında Haladás U19

29 Temmuz 2019 yılında Dorog

1 Temmuz 2022 yılında Haladás

Vince Nyiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vince Nyiri şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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