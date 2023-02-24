Vince Szegi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vince Szegi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vince Szegi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vince Szegi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vince Szegi 1 Temmuz 1997 tarihinde Tapolca şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vince Szegi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Vince Szegi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Vince Szegi'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vince Szegi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vince Szegi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vince Szegi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vince Szegi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gyirmót U17

1 Temmuz 2014 yılında Gyirmót U19

1 Temmuz 2015 yılında Gyirmót FC

22 Temmuz 2019 yılında Mosonmagyaróvár

30 Haziran 2020 yılında Gyirmót FC

Vince Szegi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vince Szegi şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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