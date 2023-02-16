Vincent Aboubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Aboubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Aboubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Aboubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Aboubakar 22 Ocak 1992 tarihinde Garoua şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Vincent Paté Aboubakar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Aboubakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pini Zahavi yapmaktadır. Vincent Aboubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beşiktaş JK futbol takımında oynamaktadır. Beşiktaş JK takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vincent Aboubakar'nin Beşiktaş JK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vincent Aboubakar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aboubakarvincent/

Vincent Aboubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Aboubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vincent Aboubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Aboubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2013 yılında FC Lorient

24 Ağu 2014 yılında FC Porto

29 Ağu 2016 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

25 Eylül 2020 yılında Beşiktaş

1 Temmuz 2021 yılında Al-Nassr FC

21 Ocak 2023 yılında Beşiktaş

Vincent Aboubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Aboubakar şuan Beşiktaş JK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vincent Aboubakar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cotonsport Garoua (-2009)

Kamerun takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 95 maçta 35 gol atmıştır.

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