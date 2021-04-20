Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşılaştı. Maç, 0-0 eşitlikle sona erdi. Sivasspor - Beşiktaş maçında Vincent Aboubakar talihsiz bir an yaşadı. Peki Vincent Aboubakar sakatlandı mı? | Aboubakar son durum İşte ayrıntılar...

VİNCENT ABOUBAKAR SAKATLANDI MI?

Vincent Aboubakar bir süredir sakatlığı sebebiyle formasında uzak kaldı. Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Sergen Yalçın'ın 11'de yer verdiği yıldız golcü, ilk devrenin son anlarında yaşadığı sakatlık sonrası kulübeye değişiklik işareti yaptı.

Aboubakar devreyi tamamlarken ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Kamerunlu golcü, 2. yarının başında yerini N'Koudou'ya bıraktı.

ABOUBAKAR SON DURUM

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Aboubakar, sakatlık geçirdi.

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor mücadeleside sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vincent Aboubakar sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak.

Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Cyle Larin'i de gördüm, o da sakatlandı.

Yüksek karakterli oyunculardan kurulu güçlü bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz. Üstesinden gelecek güce sahibiz."