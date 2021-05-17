Vincent Aboubakar'dan flaş açıklama! Takımda kalacak mı?

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de attığı 15 golle şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Vincent Aboubakar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Takımının şampiyonluğunu, performansını değerlendiren Kamerunlu golcü, sakatlığı ve sözleşmesi hakkında da bilgi verdi.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Porto'da zor bir dönem geçirdiğini dile getiren Kamerunlu golcü, " Hayat felsefemde hedeflerim vardır. Bizim takım olarak bir hedefimiz vardı. Biz bireysel olarak tüm futbolcular kendi üzerimize düşeni yaptık. Çok fazla etken var, çimcisinden aşçısından yönetimine kadar herkesin emeği var. Hedefimiz vardı, futbolcu olarak üzerimize düşeni yaptık. " diye konuştu.

"İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN GELDİM"

Göztepe ile ligin 42'inci ve son haftasında oynanan mücadelenin ikinci yarısını izleyemediğini ve odasında dua ettiğini anlatan Kamerunlu golcü, "Beşiktaş benim için özel bir kulüp. İnancımla beraber bir şeyler başardım. Avrupa'da lig bazında şampiyon olduğum ilk kulüp. Acı çekmeden hiçbir şey olmuyor. Ben buraya kendim bir şey yapmak için gelmedim. İnsanları mutlu etmek için geldim. " şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın'ın takıma enerjisini yansıttığını dile getiren Aboubakar," Çok fazla ufak detay var. Deplasmanda oynadığımız bir maçta Atiba gol atmıştı, asist yapmıştı benim için çok değerliydi." dedi.

"KONTRATIMDA 30 MAÇ MADDESİ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"

Sakatlığı yüzünden milli takıma gidemeyeceğini ifade eden Aboubakar," Milli takımda sakatlandım. oyundan çıktım. İstanbul'a döndüm, MR çekildim. 6 milimetre açık olduğu görüldü. Ben o sürece kadar kontratımda 30 maç maddesi olduğunu bilmiyordum, ondan sonra öğrendim. Ben de takıma yardımcı olmak istiyordum. Kontratımda 30 maç maddesi olduğunu sonradan öğrendim." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Taraftarlara teşekkür eden Aboubakar," Ben kesinlikle burada kalmak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım." dedi.

BEĞENDİĞİ TAKIMLARI AÇIKLADI

Beğendiği takımlara ilişkin konuşan Aboubakar," Alanyaspor ve Trabzonspor'u beğeniyorum, Uğurcan Çakır da iyi bir kaleci." dedi.