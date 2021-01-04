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  3. Vincent Aboubakar’ın acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı

Vincent Aboubakar’ın acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş'ta sezonun yıldızlarından Vincent Aboubakar, ülkesi Kamerun'da yaşayan annesinin vefatı ile sarsılmış ve cenaze işlemleri için Kamerun'a dönmüştü.

Vincent Aboubakar’ın acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. 28 yaşındaki futbolcu, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden annesini son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için kulüpten özel izin alarak ülkesine giden Kamerunlu futbolcu, annesi Maobeal Alice Aboubakar toprağa verilirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Vincent Aboubakar’ın acı günü! Gözyaşlarına hakim olamadı

Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice, Kamerun basınındaki haberlere göre, banyoda düşerek hastanede yapılan acil müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

ABOUBAKAR NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş Kulübünden yapılan resmi açıklamaya göre, ülkesi Kamerun'da bulunan yıldız golcünün Salı günü döneceğini söylendi. Aboubakar'ın Çarşamba günü oynanacak maçta kadroda bulunması gerekiyor. 

Beşiktaş, Aboubakar'ın acı gününü böyle duyurmuştu:  

"Futbolcumuz Vincent Aboubakar´ın annesi Maobeal Alice Aboubakar´ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vincent Aboubakar´a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz"

Onur Çelik
Spor Editörü


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