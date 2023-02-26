Vincent Atingah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Atingah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Atingah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Atingah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Atingah 30 Ekim 1993 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Vincent Addae Atingah şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Atingah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLUB CONSULT AFRICA LTD yapmaktadır. Vincent Atingah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 11 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Vincent Atingah'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Atingah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Atingah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vincent Atingah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Atingah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2014 yılında Hearts of Oak

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2019 yılında Qadsia SC

1 Eylül 2019 yılında Al-Shabab

11 Mart 2021 yılında Medeama

Vincent Atingah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Atingah şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Unistar

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.