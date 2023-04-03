Vincent Bayindir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Bayindir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vincent Bayindir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincent Bayindir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.