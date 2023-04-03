Vincent Bayindir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Bayindir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Bayindir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vincent Bayindir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vincent Bayindir 27 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vincent Bayindir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RasenBallsport Leipzig U17 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U17 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Bayindir'nin RasenBallsport Leipzig U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Vincent Bayindir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vincent Bayindir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Hertha BSC U16
1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U17
Vincent Bayindir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vincent Bayindir şuan RasenBallsport Leipzig U17 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Hertha BSC (-2022), RasenBallsport Leipzig (2022-)
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