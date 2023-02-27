Vincent Decker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Decker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Decker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Decker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Decker 30 Nisan 1993 tarihinde Strasbourg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Decker Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vincent Decker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Decker'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Decker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Decker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Decker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Decker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında SR Colmar

13 Temmuz 2016 yılında Schiltigheim

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Pryvé FC

1 Temmuz 2021 yılında Canet Rous.

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Vincent Decker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Decker şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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