Vincent Felder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Felder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vincent Felder kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincent Felder ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vincent Felder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Felder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Felder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Felder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Felder 9 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Felder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brandsen Sports yapmaktadır. Vincent Felder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Felder'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vincent Felderboyu ve yaşı kaç

Vincent Felder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Felder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vincent Felder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Felder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Clermont B

1 Temmuz 2017 yılında Bourgoin-Jall.

1 Temmuz 2018 yılında ASF Andrézieux-B

30 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Vincent Felder kimdir

Vincent Felder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Felder şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clermont Foot Auvergne 63 (2012-2015)

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Vincent Felder nereli

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