Vincent Gembalies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Gembalies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Gembalies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Gembalies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Gembalies 18 Ocak 2000 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Gembalies Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Vincent Gembalies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Vincent Gembalies'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vincent Gembalies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Gembalies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Gembalies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Gembalies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Duisburg U17

1 Temmuz 2017 yılında Duisburg U19

1 Temmuz 2019 yılında MSV Duisburg

Vincent Gembalies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Gembalies şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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