Vincent Marcel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Marcel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Marcel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Marcel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Marcel 9 Nisan 1997 tarihinde Basse-Terre şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Marcel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Of Talents yapmaktadır. Vincent Marcel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Marcel'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Marcel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Marcel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Marcel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Marcel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OGC Nizza

26 Ağustos 2018 yılında Troyes

30 Haziran 2019 yılında OGC Nizza

2 Eylül 2019 yılında Guimarães B

30 Temmuz 2021 yılında Lok. Plovdiv

19 Ağustos 2022 yılında Hebar P.

Vincent Marcel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Marcel şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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