Vincent Marchetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Marchetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Marchetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Marchetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Marchetti 4 Temmuz 1997 tarihinde Ajaccio şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Marchetti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Vincent Marchetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Vincent Marchetti'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vincent Marchetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincent Marchetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vincent Marchetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Marchetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AC Ajaccio

16 Temmuz 2016 yılında AS Nancy

5 Ekim 2020 yılında AC Ajaccio

Vincent Marchetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Marchetti şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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