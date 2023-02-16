Vincent Muller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Muller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Muller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Muller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Muller 23 Ağu 2000 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Vincent Carsten Maria Müller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Muller Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Vincent Muller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Muller'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vincent Muller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vincent.mll/

Vincent Muller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Muller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Muller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Muller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2019 yılında Würzb. Kickers

23 Eylül 2020 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2022 yılında MSV Duisburg

Vincent Muller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Muller şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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