Vincent Pajot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Pajot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Pajot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Pajot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Pajot 19 Ağu 1990 tarihinde Domont şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Pajot Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Vincent Pajot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Pajot'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Pajot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pajaxxance

Vincent Pajot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincent Pajot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vincent Pajot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Pajot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rennes

21 Temmuz 2010 yılında US Boulogne

30 Haziran 2011 yılında Rennes

1 Temmuz 2015 yılında Saint-Étienne

1 Temmuz 2018 yılında Angers SCO

1 Ocak 2020 yılında FC Metz

30 Haziran 2020 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2020 yılında FC Metz

6 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Vincent Pajot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Pajot şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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