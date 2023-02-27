Vincent Peugnet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Peugnet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Peugnet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Peugnet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Peugnet 5 Şubat 1998 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Peugnet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MYG Invest yapmaktadır. Vincent Peugnet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Peugnet'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Peugnet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Peugnet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Peugnet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Peugnet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz B

30 Ocak 2020 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2020 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2021 yılında SO Cholet

27 Ocak 2022 yılında Pr. Niederkorn

Vincent Peugnet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Peugnet şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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