Vincent Sierro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Sierro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Sierro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Sierro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Sierro 8 Ekim 1995 tarihinde Sion şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Vincent Olivier Sierro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Sierro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gold Kick SA yapmaktadır. Vincent Sierro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vincent Sierro'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vincent Sierro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vincent_sierro/

Vincent Sierro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Sierro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vincent Sierro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Sierro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Sion

31 Ocak 2017 yılında Freiburg

14 Temmuz 2018 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2019 yılında Freiburg

1 Temmuz 2019 yılında BSC Young Boys

23 Ocak 2023 yılında Toulouse

Vincent Sierro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Sierro şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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