Vincent Sundberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Sundberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Sundberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Sundberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Sundberg 28 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Sundberg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vincent Sundberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vincent Sundberg'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Vincent Sundberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincent Sundberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vincent Sundberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Sundberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında AIK U17

1 Ocak 2022 yılında AIK U19

8 Ocak 2023 yılında Landskrona

Vincent Sundberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Sundberg şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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