Vincent Thill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Thill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vincent Thill kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincent Thill ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vincent Thill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Thill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vincent Thill

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Thill adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Thill Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Thill 4 Şubat 2000 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Lüksemburg uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Thill Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Vincent Thill, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Thill'nin AIK Solna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vincent Thill Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vincent_thill_official/

Vincent Thillboyu ve yaşı kaç

Vincent Thill Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vincent Thill isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vincent Thill Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Thill futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Niederkorn Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Rodange Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Metz U17

1 Aralık 2015 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz

8 Ağu 2018 yılında Pau FC

30 Haziran 2019 yılında FC Metz

1 Temmuz 2019 yılında US Orléans

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

10 Eylül 2020 yılında Nacional

27 Ağu 2021 yılında Vorskla Poltava

31 Mart 2022 yılında Örebro SK

30 Haziran 2022 yılında Vorskla Poltava

5 Ağu 2022 yılında AIK

30 Haziran 2023 yılında Vorskla Poltava

Vincent Thill kimdir

Vincent Thill Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Thill şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fola Esch (-01/2012), Progres Niederkorn, FC Rodange 91, FC Metz

Vincent Thill Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 3 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Vincent Thill nereli

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