Vincent Trummer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Trummer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Trummer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Trummer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Trummer 18 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Trummer Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Vincent Trummer, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vincent Trummer'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Trummer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Trummer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Trummer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Trummer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2015 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz II

2 Eylül 2019 yılında Sturm Graz

11 Ocak 2023 yılında SV Lafnitz

Vincent Trummer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Trummer şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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