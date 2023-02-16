Vincent Vermeij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Vermeij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vincent Vermeij kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincent Vermeij ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vincent Vermeij kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Vermeij Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Vermeij adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Vermeij Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Vermeij 9 Ağu 1994 tarihinde Blaricum şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Vermeij Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Armand Doorn yapmaktadır. Vincent Vermeij, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vincent Vermeij'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vincent Vermeij Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vinvermeij/

Vincent Vermeijboyu ve yaşı kaç

Vincent Vermeij Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Vermeij isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Vincent Vermeij Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Vermeij futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Almere Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Zuidvogels Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Zuidvogels

1 Temmuz 2012 yılında Ajax U18

1 Ocak 2013 yılında Ajax U19

1 Temmuz 2013 yılında Ajax U21

31 Ocak 2014 yılında De Graafschap

2 Ağu 2016 yılında Heracles Almelo

15 Ocak 2019 yılında FC Den Bosch

30 Haziran 2019 yılında Heracles Almelo

1 Temmuz 2019 yılında MSV Duisburg

1 Temmuz 2021 yılında SC Freiburg II

Vincent Vermeij kimdir

Vincent Vermeij Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Vermeij şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HSV De Zuidvogels, Almere City FC (2007-2009), HSV De Zuidvogels (2009-2012), Ajax (2012-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vincent Vermeij nereli

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