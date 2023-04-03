Vincent Zaruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Zaruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vincent Zaruba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincent Zaruba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vincent Zaruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Zaruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Zaruba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Zaruba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Zaruba 15 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Zaruba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Vincent Zaruba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RasenBallsport Leipzig U19 futbol takımında oynamaktadır. RasenBallsport Leipzig U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vincent Zaruba'nin RasenBallsport Leipzig U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Zarubaboyu ve yaşı kaç

Vincent Zaruba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Zaruba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Halle U17

1 Temmuz 2021 yılında Halle U19

1 Temmuz 2022 yılında RB Leipzig U19

Vincent Zaruba kimdir

Vincent Zaruba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Zaruba şuan RasenBallsport Leipzig U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hallescher FC (-2022), RasenBallsport Leipzig (2022-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vincent Zaruba nereli

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