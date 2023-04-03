Vincent Zaruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Zaruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vincent Zaruba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincent Zaruba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.