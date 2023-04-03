Vincenzo Spingola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincenzo Spingola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vincenzo Spingola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vincenzo Spingola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.