Vincenzo Spingola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincenzo Spingola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincenzo Spingola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vincenzo Spingola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vincenzo Spingola 3 Haziran 2004 tarihinde Cosenza şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vincenzo Spingola Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vincenzo Spingola'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vincenzo Spingola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vincenzo Spingola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19
Vincenzo Spingola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vincenzo Spingola şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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