Vinicius Almeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Almeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Almeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Almeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Almeida 4 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Augusto Ribeiro De Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Almeida Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Almeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 14 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Almeida'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Almeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Almeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vinicius Almeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Almeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Aralık 2021 yılında Barra FC-SC

14 Haziran 2022 yılında Novorizontino

Vinicius Almeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Almeida şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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