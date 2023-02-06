Vinicius Barreta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Barreta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Barreta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Barreta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Barreta 16 Nisan 1999 tarihinde Lages şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Teodoro Barreta Melo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Barreta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Vinicius Barreta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Barreta'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Barreta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Barreta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Barreta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Barreta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Criciúma EC

16 Nisan 2019 yılında Cruzeiro U20

1 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

20 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

Vinicius Barreta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Barreta şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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