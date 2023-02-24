Vinicius Belotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Belotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Belotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Belotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Belotti 29 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Vinicius Belotti de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Belotti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Belotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Belotti'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Belotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius Belotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Belotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Belotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Fiorentina U19

17 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Real Brasília

1 Ocak 2020 yılında Varzim SC B

23 Ağustos 2021 yılında Sora

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

1 Eylül 2022 yılında Sevlievo

1 Aralık 2022 yılında Spartak Pleven

Vinicius Belotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Belotti şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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