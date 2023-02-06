Vinicius Boff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Boff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Boff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Boff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Boff 10 Şubat 1999 tarihinde Rondonópolis şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Gonçalves Boff şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Boff Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Boff, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Boff'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Boff Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Boff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Boff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Boff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Atlético-GO U20

31 Ağu 2018 yılında União Rond.

1 Eylül 2019 yılında Alverca B

1 Ocak 2020 yılında Fabril Barreiro

31 Mayıs 2020 yılında Alverca B

1 Şubat 2021 yılında Fabril Barreiro

31 Mayıs 2021 yılında Alverca B

1 Temmuz 2021 yılında Academia FC-MT

11 Nisan 2022 yılında Cuiabá EC U20

30 Eylül 2022 yılında Cuiabá-MT

Vinicius Boff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Boff şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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