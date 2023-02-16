Vinicius Jau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Jau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Jau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Jau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Jau 3 Nisan 1998 tarihinde Jaú şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vinícius de Lima Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Jau Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Jau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vinicius Jau'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Jau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius Jau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Jau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Jau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2016 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2017 yılında Benfica B

1 Temmuz 2018 yılında Benfica A23

31 Ocak 2020 yılında Avaí FC

3 Ağu 2022 yılında Ituano

31 Aralık 2022 yılında Avaí FC B

3 Şubat 2023 yılında Londrina-PR

31 Aralık 2023 yılında Avaí FC B

Vinicius Jau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Jau şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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