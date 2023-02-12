Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vinicius Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vinicius Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Junior

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Junior 12 Temmuz 2000 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius José Paixão de Oliveira Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Junior Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Vinicius Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 12 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Vinicius Junior'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Junior Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vinijr

http://www.instagram.com/vinijr/

http://facebook.com/viniiciusjunior11

Vinicius Juniorboyu ve yaşı kaç

Vinicius Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 120.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 120.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vinicius Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mayıs 2017 yılında Flamengo

12 Temmuz 2018 yılında Real

Vinicius Junior kimdir

Vinicius Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Junior şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Vinicius Junior Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya takımında 20 numaralı formasıyla 11 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

Brezilya U20 takımında 11 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 17 gol atmıştır.

Brezilya U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vinicius Junior nereli

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