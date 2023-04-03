Vinicius Kaue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Kaue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Kaue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vinicius Kaue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vinicius Kaue 1 Mart 2003 tarihinde Presidente Prudente şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vinicius Kaue Ribeiro Ferreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vinicius Kaue Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Kaue, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Vinicius Kaue'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 30 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.
Vinicius Kaue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vinicius Kaue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vinicius Kaue şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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