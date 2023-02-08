Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius 17 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Henrique Baracioli Maciel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jose Renato Martinez yapmaktadır. Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Vinicius'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2022 yılında Barra FC-SC

12 Nisan 2022 yılında Mirassol-SP

Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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