Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vinicius 3 Ağu 1993 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Santos Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vinicius Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bruno Serafim yapmaktadır. Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2014 yılında EC Vitória
31 Aralık 2014 yılında Palmeiras
10 Şubat 2015 yılında Capivariano FC
30 Nisan 2015 yılında Palmeiras
28 Mayıs 2015 yılında Ceará SC
21 Eylül 2015 yılında Palmeiras
6 Ocak 2016 yılında Coritiba FC
31 Aralık 2016 yılında Palmeiras
10 Ocak 2017 yılında Adanaspor
4 Ocak 2018 yılında Chapecoense
1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz
22 Mart 2019 yılında Criciúma EC
18 Ocak 2020 yılında AE Larisa
16 Ekim 2020 yılında Náutico
1 Ocak 2022 yılında EC Bahia
25 Ocak 2022 yılında Goiás EC
26 Temmuz 2022 yılında EC Bahia
27 Temmuz 2022 yılında Goiás EC
Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vinicius şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Vinicius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Brezilya U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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