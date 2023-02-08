Vinicius Leite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Leite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Leite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Leite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Leite 25 Ekim 1993 tarihinde Iporã şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius Leite Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Leite Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DG Sports Management yapmaktadır. Vinicius Leite, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinicius Leite'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Leite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Leite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Leite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Leite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2013 yılında Osasco-SP

31 Aralık 2015 yılında AA Portuguesa

19 Ocak 2017 yılında Iporá EC

12 Nisan 2017 yılında Vila Nova FC

1 Ocak 2019 yılında Paysandu SC

12 Kasım 2020 yılında Avaí FC

19 Temmuz 2022 yılında Novorizontino

31 Aralık 2022 yılında Avaí FC

10 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Vinicius Leite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Leite şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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