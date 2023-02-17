Vinicius Machado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Machado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Machado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Machado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Machado 29 Şubat 2000 tarihinde Montenegro şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vinicius Réquia Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Machado Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Vinicius Machado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD Nacional takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinicius Machado'nin CD Nacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Machado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius Machado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Machado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Machado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Grêmio B

2 Mart 2021 yılında Ceará SC

18 Ocak 2023 yılında Anápolis

31 Ocak 2023 yılında Nacional

30 Haziran 2023 yılında Anápolis

Vinicius Machado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Machado şuan CD Nacional takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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