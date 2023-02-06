Vinicius Paiva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paiva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Paiva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Paiva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Paiva 1 Mart 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinícius dos Santos de Oliveira Paiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Paiva Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Vinicius Paiva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Vinicius Paiva'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Paiva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Paiva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinicius Paiva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Paiva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vasco da Gama

12 Ağu 2022 yılında Ituano

31 Aralık 2022 yılında Vasco da Gama

Vinicius Paiva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Paiva şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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