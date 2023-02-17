Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Paulista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Paulista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Paulista 12 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vinicius Alexandre Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Paulista Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinicius Paulista, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinicius Paulista'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vinicius Paulista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius Paulista isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Vinicius Paulista Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Paulista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2018 yılında Desp. Brasil

11 Aralık 2019 yılında ABC FC

13 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Vinicius Paulista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Paulista şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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