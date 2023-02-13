Vinicius Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Souza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Souza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Souza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Souza 17 Haziran 1999 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius de Souza Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Souza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JC SOCCER yapmaktadır. Vinicius Souza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Souza'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Souza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/viniciusouza99

http://www.instagram.com/viniciusouza_8/

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Vinicius Souza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Souza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vinicius Souza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Souza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2019 yılında Flamengo

5 Ekim 2020 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2022 yılında Lommel SK

8 Temmuz 2022 yılında Espanyol

30 Haziran 2023 yılında Lommel SK

Vinicius Souza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Souza şuan Espanyol takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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