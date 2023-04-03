Vinicius Tobias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Tobias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Tobias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Tobias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Tobias 23 Şubat 2004 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vinícius Augusto Tobias da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Tobias Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGN Football yapmaktadır. Vinicius Tobias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Vinicius Tobias'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Tobias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vinitobias/

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Vinicius Tobias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinicius Tobias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vinicius Tobias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Tobias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Internacional

16 Ocak 2022 yılında Shakhtar D.

1 Nisan 2022 yılında RM Kastilya

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Vinicius Tobias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Tobias şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vinicius Tobias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Internacional (2016-2022)

Brezilya U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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