Vinicius Zanocelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Zanocelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinicius Zanocelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinicius Zanocelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinicius Zanocelo 30 Ocak 2001 tarihinde Santo André şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vinicius Nelson De Souza Zanocelo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinicius Zanocelo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Vinicius Zanocelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos FC futbol takımında oynamaktadır. Santos FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinicius Zanocelo'nin Santos FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Vinicius Zanocelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vinicius Zanocelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vinicius Zanocelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinicius Zanocelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ponte Preta

5 Şubat 2021 yılında Ferroviária

7 Haziran 2021 yılında Santos FC

31 Aralık 2022 yılında Ferroviária

1 Ocak 2023 yılında Santos FC

Vinicius Zanocelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinicius Zanocelo şuan Santos FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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