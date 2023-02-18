Vinko Bicanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Bicanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Bicanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Bicanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Bicanic 16 Nisan 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vinko Bičanić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Bicanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Vinko Bicanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vinko Bicanic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinko Bicanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Bicanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vinko Bicanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Bicanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U19

30 Eylül 2020 yılında NK Sesvete

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Velenje

Vinko Bicanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Bicanic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.