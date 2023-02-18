Vinko Cerovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Cerovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Cerovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Cerovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Cerovec 26 Mayıs 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Cerovec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vinko Cerovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 9 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Vinko Cerovec'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vinko Cerovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Cerovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinko Cerovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Cerovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

30 Ocak 2015 yılında NK Dubrava ZG

31 Ağu 2015 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2017 yılında NK Ankaran

5 Mart 2018 yılında NK Novigrad

10 Ağu 2018 yılında Hrv Dragovoljac

1 Şubat 2019 yılında Draßburg

9 Ağu 2019 yılında NK Dubrava ZG

Vinko Cerovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Cerovec şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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