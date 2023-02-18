Vinko Cerovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Cerovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinko Cerovec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vinko Cerovec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vinko Cerovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Cerovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Cerovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Cerovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Cerovec 26 Mayıs 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Cerovec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vinko Cerovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 9 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Vinko Cerovec'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vinko Cerovecboyu ve yaşı kaç

Vinko Cerovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Cerovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Vinko Cerovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Cerovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2011 yılında NK Zagreb Alt.

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

30 Ocak 2015 yılında NK Dubrava ZG

31 Ağu 2015 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2017 yılında NK Ankaran

5 Mart 2018 yılında NK Novigrad

10 Ağu 2018 yılında Hrv Dragovoljac

1 Şubat 2019 yılında Draßburg

9 Ağu 2019 yılında NK Dubrava ZG

Vinko Cerovec kimdir

Vinko Cerovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Cerovec şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vinko Cerovec nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Souhail Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souhail Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Souhail Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Souhail Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Mircevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mircevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Mircevski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Mircevski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yahia Attiyat Allah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Attiyat Allah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yahia Attiyat Allah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yahia Attiyat Allah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdul Rashid Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Rashid Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdul Rashid Fuseini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Rashid Fuseini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!