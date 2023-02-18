Vinko Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vinko Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vinko Petkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vinko Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Petkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Petkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Petkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Petkovic 1 Ekim 1995 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Vinko Petković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Petkovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Vinko Petkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vinko Petkovic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vinko Petkovicboyu ve yaşı kaç

Vinko Petkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Petkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Vinko Petkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Petkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında HNK Sibenik U17

10 Ağu 2012 yılında RNK Split U19

15 Ağu 2014 yılında Zagora Unesic

31 Temmuz 2015 yılında Hrv Dragovoljac

19 Ağu 2016 yılında Orkan Dugi Rat

13 Şubat 2017 yılında Zmaj Makarska

21 Ağu 2017 yılında GOSK-Dubrovnik

2 Şubat 2018 yılında NK Zadar

28 Şubat 2019 yılında P. Biograd

9 Ağu 2019 yılında Hrv Dragovoljac

24 Ocak 2020 yılında NK Varazdin

13 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

20 Ocak 2022 yılında NK Osijek

7 Temmuz 2022 yılında NK Istra

18 Ocak 2023 yılında NK Osijek

19 Ocak 2023 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2023 yılında NK Osijek

Vinko Petkovic kimdir

Vinko Petkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Petkovic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Sibenik (2004-2012), RNK Split (2012-2014)

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Vinko Petkovic nereli

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