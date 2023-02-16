Vinko Sapina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Sapina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Sapina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Sapina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Sapina 29 Haziran 1995 tarihinde Ulm şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Sapina Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Vinko Sapina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vinko Sapina'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vinko Sapina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Sapina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinko Sapina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Sapina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2011 yılında SSV Ulm U17

1 Temmuz 2012 yılında SSV Ulm U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Memmingen

1 Temmuz 2016 yılında SSV Ulm 1846

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

Vinko Sapina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Sapina şuan SC Verl takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TV Wiblingen, SSV Ulm 1846 (-2009), VfB Stuttgart (2009-2011), SSV Ulm 1846 (2011-2014)

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