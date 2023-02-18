Vinko Skrbin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinko Skrbin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vinko Skrbin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vinko Skrbin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vinko Skrbin 24 Nisan 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vinko Skrbin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vinko Skrbin, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vinko Skrbin'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Vinko Skrbin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vinko Skrbin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vinko Skrbin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vinko Skrbin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında HNK Gorica Jgd

1 Temmuz 2018 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Gorica U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Gorica

Vinko Skrbin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vinko Skrbin şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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